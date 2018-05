Chanel zeigt in Paris seine Kreuzfahrt-Kollektion

Stardesigner Karl Lagerfeld (82) bat seine Gäste auf einen Dampfer, der durchaus mit der „Titanic“ mithalten konnte: Im Grand Palais in Paris ist vor der Replik eines Luxusliners die neue Kreuzfahrt-Kollektion vorgestellt worden. dpa

Stardesigner Karl Lagerfeld bat seine Gäste auf einen Dampfer, der durchaus mit der „Titanic“ mithalten konnte: Im Grand Palais in Paris ist vor der Replik eines Luxusliners die neue Kreuzfahrt-Kollektion vorgestellt worden.

Im Hintergrund waren bei der Chanel-Show am Donnerstagabend die Schreie von Möwen, Wellen und die Maschinengeräusche eines Schiffs zu hören.

Diese Zwischen-Kollektionen war ursprünglich eingeführt worden, damit die Reichen und Schönen auch bei Urlaubsreisen stets prächtig gekleidet sind. Wie wichtig sie für Chanel und andere Marken inzwischen geworden sind, lässt sich an dem unglaublichen Aufwand erkennen, der für diese Show betrieben wird. Zu den Präsentationen der Damenmode werden in der Regel Hunderte Journalisten, Blogger und zahlreiche Ehrengäste aus allen Ländern eingeflogen.

Normalerweise entführt Chanel seine Gäste dafür an exotische Orte wie Kuba oder Seoul. Diesmal entschied sich Lagerfeld, in der Heimat Paris zu bleiben. Bevor die Gäste das Chanel-Kreuzfahrtschiff „La Pausa“ betreten durften, hatte Lagerfeld am Kai eine gewaltige Kollektion in maritimem Esprit gezeigt.

Eine Reihe lässiger blau-weiß-gestreifter Hosen mit weißen „La Pausa“-Sweatern eröffneten die Show. Zu zweireihigen Jacketts mit großen Knöpfen trugen die Models Riemchen-Schuhe und Matrosen-Baretts.

Lagerfeld war an dem Abend umgeben von den Models Gigi und Bella Hadid, einer tanzenden Lily Rose Depp und anderen hochkarätigen Stars wie Ralph Fiennes, Margot Robbie oder Kristen Stewart.

