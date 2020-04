Vor 40. Geburtstag : Channing Tatum: „Bereit für neuen Meilenstein“

Berlin Die 30er waren für ihn eine intensive Zeit, jetzt ist Channing Tatum bereit für einen neuen Meilenstein: den 40ern.

Ich hatte eine ziemlich intensive Zeit in den vergangenen zehn Jahren und bin definitiv bereit für ein neues Jahrzehnt. Was auch immer es bringen mag“, sagte Tatum der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.