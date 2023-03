Adel Charles und Camilla im Zug nach Hamburg aufgebrochen

König Charles III. und seine Ehefrau Camilla sind für den letzten Tag ihres dreitägigen Staatsbesuchs in Deutschland mit einem regulären Zug von Berlin nach Hamburg aufgebrochen. Begleitet von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender, gingen Charles und Camilla über einen roten Teppich am Gleis im unterirdischen Bereich des Bahnhofs und stiegen anschließend in einen ICE, der an der Seite ein Banner in den Farben der Deutschlandflagge trug.