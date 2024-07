Musik Charts: Metalband vor Schlagersängerin Michelle

In den Single-Charts gibt es in den Top 5 keine Neueinsteiger. Auf dem Spitzenplatz liegt wie in der Vorwoche „Zeit, dass sich was dreht“ von $OHO BANI, Herbert Grönemeyer & Ericson. Dahinter unverändert: „Wunder“ von Ayliva & Apache 207 auf Platz zwei und „I Like The Way You Kiss Me“ von Artemas auf der Drei.