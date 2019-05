Peter Mayhew war Darsteller des Chewbacca in „Star Wars“ – und spielte sich gegen jede Wahrscheinlichkeit in die Herzen von Millionen. Ein Nachruf auf einen großen Mann. Von Tobias Jochheim

Doch dem absurden Alien – einem „Wookie“ vom Planeten Kashyyyk; halb Yeti, halb Teddybär – verlieh Mayhew auf unverwechselbare Weise Charakter. Trotz Zottelpelz-Kostüm, hinter dem auch sein Gesicht verschwand, und absolutem Sprechverbot. Sein elektronisch verzerrtes Jaulen und Röhren, das unmöglich zu verschriftlichen ist, legten ihm Toningenieure in den Mund. Meist war es eine Art akustisches Schwanzwedeln, das einen tief im Herzen rührte, und erst recht galt das für die leiseren Momente, in denen Chewbacca sich sorgte und klagte, über Folter und schließlich den Tod seines besten Freunds Han Solo, seinen verwüsteten Heimatplaneten und die unterjochte Galaxis insgesamt. Mayhew verwandelte den als Neanderthaler angelegten Sidekick in ein liebenswertes Fellknäuel: Chewbacca machte Kinder froh, und Erwachsene ebenso. Der Riese spielte das behaarte Biest nicht als extraterrestrischen King Kong, sondern als großen Bruder zum Pferde- oder eben Raumschiffstehlen. Voller Körperkraft, aber nicht superheldenmutig.

Als „behaarte Heulboje“, „laufender Bettvorleger“ und sogar „Riesenangsthase“ ließ er sich von seinen Freunden beschimpfen, weil Freunde so eben mit Freunden reden. Wenn es drauf ankam, stemmte sich Chewbacca der dunklen Seite der Macht ebenso entgegen wie Luke Skywalker. Dabei bestand „Chewie“ darauf, den den hochgerüsteten Fieslingen mit der unwahrscheinlichsten aller Waffen einzuheizen: seiner maßgefertigten Armbrust. Spleenig herrlich, das britischste aller Aliens.

Wenn er nicht gerade einen „Star Wars“-Film drehte, widmete sich Mayhew seinen Fans, schrieb Autogramme, posierte für Fotos, antwortete geduldig auf die immergleichen Fragen, beantwortete offenbar jeden Brief persönlich. Und er schrieb Bücher, die Kindern Mut zum Anderssein vermitteln.

Peter Mayhew war ein großer Mann. Mark Hamill, Darsteller des Luke Skywalker, trauert um den „sanftesten aller Riesen, der mich stests zum Lachen brachte“. Am Freitag teilte seine Witwe Angie mit, dass Peter Mayhew am 30. April einem Herzinfarkt erlegen sei. Er wurde 74 jahre alt und hinterlässt drei Kinder. Seinen letzten Tweet hatte er eine Woche zuvor abgesetzt. Es zeigt das Raumschiff „Millennium Falcon“ vor der Erdkugel, und dazu die Worte: „Happy Earth Day! Ein wunderbar Tag, die Wildblumen blühen. Nehmt Euch etwas Zeit, das zu genießen.“