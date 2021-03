Familienleben : Chloë Sevigny: Sohn Vanja ist größtes Glück

Berlin Die amerikanische Mutter kann dem Corona-Lockdown durchaus positive Aspekte abgewinnen. Welche das sind, erzählte sie der „Berliner Zeitung“.

Die erste Zeit verbrachte die New Yorkerin laut dem Interview mit ihrem Baby im Corona-Lockdown. „Wir waren in unserer eigenen kleinen Welt. Wir hatten viel Zeit füreinander. Was kann es Schöneres geben!“ Natürlich sei es aber auch schwer gewesen, die Familie nicht besuchen zu können.

Sevigny („Boy's Don't Cry“) ist aktuell in der Serie „We Are Who We Are“ zu sehen.