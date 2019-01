später lesen US-Sänger Chris Brown in Paris in Gewahrsam genommen FOTO: Luca Bruno FOTO: Luca Bruno Teilen

Twittern

Teilen



Der US-Sänger Chris Brown ist in Paris unter dem Verdacht der Vergewaltigung festgenommen worden. Am Dienstagmittag war der 29-Jährige noch in Gewahrsam, wie Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. dpa