später lesen Politik geht alle an Christian Friedel: Auch Künstler müssen Gesicht zeigen FOTO: Monika Skolimowska FOTO: Monika Skolimowska Teilen

Twittern

Teilen



In den aktuellen gesellschaftlichen Debatten in Deutschland müssen nach Ansicht von Schauspieler Christian Friedel („Das weiße Band“) auch mehr Künstler Gesicht zeigen. „Sich zu positionieren ist wichtiger denn je“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. dpa