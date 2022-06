Damenprogramm : Christian Neureuther begeistert von G7-Ehefrauen

Elmau Die Frauen der Regierungschefs haben beim G7-Gipfel ein sportliches Intermezzo absolviert. Begleitet von Christian Neureuther ging es hinaus in die bayerische Bilderbuch-Natur. Und dann ins Wirtshaus.

„Wir haben so einen Spaß gehabt“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Montag. „Die sind so reizend, das war so herzlich. Das war als ob wir uns schon lange kennen.“ Man habe sich auch sofort geduzt.