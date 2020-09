Regisseur : Christian Petzold ist serienmüde

Berlin Weniger ist mehr. Das findet der Regisseur zumindest, wenn er über Serien nachdenkt. Es würden nicht selten zu viele Staffeln produziert.

Der Regisseur Christian Petzold hat langsam genug von Serien. Ende der 1990er Jahre habe er in den USA seine Begeisterung für Serien entdeckt, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Das habe mit David Lynch und auch den „Sopranos“ zusammengehangen, der seiner Meinung nach „besten Serie aller Zeiten“.

Petzold gehört mit Filmen wie „Barbara“, „Yella“, „Die innere Sicherheit“ und zuletzt „Undine“ zu den bekanntesten deutschen Autorenfilmern. Dieses Jahr saß er in der Jury des Filmfestivals in Venedig. An diesem Montag (14. September) wird er 60 Jahre alt.