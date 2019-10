Ehe-Aus : Christina Hendricks gibt Trennung bekannt

Los Angeles „Mad Men“-Star Christina Hendricks (44) und ihr Ehemann, der Schauspieler Geoffrey Arend (41, „Body of Proof“), gehen getrennte Wege.

Hendricks, die die rothaarige Büroleiterin in der TV-Serie „Mad Men“ spielte, und Arend hatten im Oktober 2009 in New York geheiratet. Die Schauspielerin hat derzeit in der TV-Serie „Good Girls“ eine Hauptrolle. Auf der Leinwand war sie im vergangenen Jahr in dem Gruselfilm „The Strangers: Opfernacht“ zu sehen.