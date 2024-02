Sängerin Christina Stürmer: Autogramme geben ging ihr auf den Keks

Klar sei ihr vom Beginn ihrer Karriere an gewesen, dass sie auf Deutsch singen will, erzählte Stürmer. „Und die Leute meinten, das wäre doof. Aber ich hatte einen gewissen Dickschädel und meinte: Wenn ich nicht deutsch singen darf, dann mache ich das nicht. Ich habe ja meinen Job.“ Bei dem, was sie entscheide, höre sie vor allem auf ihren Bauch. Prinzipiell sei sie mit allem zufrieden, was sie mache, so die Mutter von zwei Töchtern.