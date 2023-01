RTL-Show : Claudia Effenberg muss das Dschungelcamp verlassen

Köln Das Spiel ist aus: Ex-Spielerfrau Claudia Effenberg erhielt zu wenige Stimmen von den Zuschauern und fliegt aus dem Dschungel. Sie hatte im Camp vor allem mit der „Bolognese-Bombe“ für Aufregung gesorgt.

Effenberg war in der Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ in die ein oder andere Auseinandersetzung geraten. Für größeres Aufsehen und Streit hatte vor allem eine aufgeflogene Lügengeschichte gesorgt, die sie und Reality-Darstellerin Djamila Rowe ihren Mitcampern aufgetischt hatten. Die zwei hatten - es sollte ein Witz sein - dabei erzählt, dass RTL ihnen eine Portion Spaghetti Bolognese angeboten habe, sie diese aber in geradezu heroischer Selbstlosigkeit abgelehnt hätten. Das stimmt aber nicht. Die „Bolognese-Bombe“ ging hoch und sorgte für allerhand Zwietracht.

Dass das mittlerweile gar kein so großes Thema mehr ist, liegt vor allem an Sänger Lucas Cordalis, Model Papis Loveday und Reality-Darsteller Gigi Birofio. Die drei Männer gerieten in der Sendung am Donnerstag aufs Heftigste aneinander und schoben damit alle anderen Zwistigkeiten in den Hintergrund. Auslöser: Cordalis hatte das Gefühl, dass ihm seine Kollegen die Schuld an einer nicht ganz perfekt gelaufene Ekel-Prüfung zuschieben wollten. Loveday und Birofio wiederum warfen dem Musiker vor, nicht ehrlich zu sein und sich zu verstellen. Birofio etwa forderte ihn auf: „Lucas, mach nicht einen auf Opfer!“ Cordalis wiederum sagte zu ihm, er solle erstmal über seine Erziehung „nachdenken“. Das kam auch nicht gut an.