Star-Pärchen : Clooney über Ehefrau Amal: „War sofort wahnsinnig verliebt“

Los Angeles Es war Liebe auf den ersten Blick! US-Schauspieler George Clooney wollte keine Ehe oder Kinder, bis er seine heutige Ehefrau traf.

„Ich wollte nicht heiraten. Ich wollte keine Kinder. Und dann trat dieser außergewöhnliche Mensch in mein Leben und ich war sofort wahnsinnig verliebt“, erzählte der Schauspieler im Podcast „WTF with Marc Maron“. „Von dem Moment an, als ich sie traf, wusste ich, dass alles anders werden würde.“