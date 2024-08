Streaming Comeback der Podcastschnüffler: „Only Murders“ ist wieder da

Immer schon hat „Only Murders in the Building“ klug mit solchen verschachtelten Film-im-Film-Mechanismen gearbeitet, so auch hier. Dass Staffel vier gelingt, liegt aber auch daran, dass am Grundrezept wenig verändert wurde: Der Humor bleibt scharf, schnell und voller Anspielungen. Ein Beispiel: Als Putnam das erste Mal den sich selbst spielenden Galifianakis trifft, der ihn in der Film-Adaption des Podcasts verkörpern soll, platzt aus ihm heraus: „Bist Du der Junge aus "Kevin - allein zu Haus"? Was haben sie mit Dir gemacht?“ Ignoranter könnte man einen der größten Comedy-Stars Hollywoods wohl kaum begrüßen.