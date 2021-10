Preisverleihung : Comedy und die Regierungsbildung: „Ein absoluter Horror“

Köln Angela Merkels Amtszeit geht zu Ende - das schafft auch neue Arbeitsgrundlagen für die deutsche Comedy. Über wen werden künftig die Witze gemacht? Ein paar Stimmen vom Deutschen Comedypreis.

„Ich glaube, von Merkel wird eines bleiben: dass man sie wunderbar parodieren konnte“, sagte die 51-Jährige am Freitagabend am Rande des Deutschen Comedypreises in Köln. „Das ist natürlich für die Comedians ein absoluter Horror, dass die Merkel abtritt.“

Der Moderator und Komiker Lutz van der Horst („heute-show“) sagte mit Blick auf die Kanzlerwahl: „Natürlich wäre aus komödiantischer Sicht Laschet der Bessere gewesen.“ Zugleich finde er, dass man in diesen Zeiten nicht mehr nach solchen Kriterien urteilen sollte. „Ich habe früher tatsächlich häufiger in humoristischen Vorlagen gedacht“, erklärte van der Horst. „Aber ich finde: In den letzten Jahren hatten wir so viel mit Clowns zu tun.“ Donald Trump etwa sei unterhaltsam - „aber es ist einfach für diese Welt sehr schlecht.“ Daher wäre sein Wunsch, dass die nächste Regierung einfach eines sei: gut.