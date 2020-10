US-Wahl : „Commander in Chief“: Demi Lovato übt Kritik an Trump

Los Angeles Die US-Wahl rückt näher und immer mehr Musiker nehmen in ihren Songs politisch Stellung. Auch Demi Lovato sagt klar ihre Meinung.

US-Sängerin Demi Lovato wird in ihrem neuen Song „Commander in Chief“ politisch. Die 28 Jahre alte Musikerin („It's OK not to be OK“) übt in dem am Mittwoch veröffentlichten Lied scharfe Kritik an US-Präsident Donald Trump.