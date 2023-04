Leute Corinna Harfouch: Gelassener im Alter

Harfouch ist am Ostersonntag und Ostermontag (20.15 Uhr) in der „Tatort“-Doppelfolge „Nichts als die Wahrheit“ als neue Ermittlerin in Berlin im Ersten zu sehen. Sie spielt die einstige LKA-Größe Susanne Bonard, die seit zwölf Jahren an der Polizeiakademie lehrt und mit 62 als Ermittlerin auf die Straße zurückkehrt.