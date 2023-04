„Tatort“ Corinna Harfouch will bei Dreharbeiten nicht mehr rennen

Im neuen Fall beim Berliner „Tatort“, den das Erste in der Doppelfolge „Nichts als die Wahrheit“ am Ostersonntag und Ostermontag zeigt (20.15 Uhr), gibt es allerdings zwei Szenen, in denen Harfouch dennoch rennt. Für ihre Rolle wünsche sie sich, dass ihre Figur „dann auch den Humor“ hat zu sagen: „Bitte Herr Kollege, das machen Sie jetzt“, sagte Harfouch.