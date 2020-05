TV-Köchin : Cornelia Poletto wäre gern Tierärztin geworden

Hamburg Die Hamburgerin wechselte nach der Zehnten vom Gymnasium auf die höhere Handelsschule. Damit war es um ihren frühen Wunsch, mit Tieren zu arbeiten, geschehen. Doch sie bereut nichts.

„Als kleines Mädchen wollte ich Tierärztin werden“, sagte die 48-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Aber leider habe ich in der Schule nicht gut aufgepasst. Da ging nur noch der Weg an den Herd“, so die Köchin lachend.