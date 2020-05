Charity : Corona-Aktion: Einladung zur Oscar-Party gegen Spende

Naomi Campbell war in diesem Jahr bei der „Vanity Fair“-Party dabei. Foto: Ian West/PA Wire/dpa

Los Angeles Was machen die Stars nach der Oscar-Verleihung? Sie tummeln sich zuhauf auf der „Vanity Fair“-Party. Das klingt nach einem guten Abend, der durch eine Spende jetzt für jeden möglich wird.

Mit Hollywood-Stars über den roten Teppich flanieren und nach der Oscar-Gala bis in den Morgen tanzen? Eine Einladung zur alljährlichen „Vanity Fair“-Sause im Anschluss an die Oscar-Verleihung zählt zu den begehrtesten Tickets in Hollywood.