Vorsichtsmaßnahme : Coronavirus: Schauspieler Samuel Koch in Quarantäne

Samuel Koch wird jeden Tag von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes kontrolliert. Foto: Henning Kaiser/dpa.

Mannheim/Berlin In Deutschland erkranken immer mehr Menschen an dem neuartigen Coronavirus oder müssen sicherheitshalber in Quarantäne. Nun ist auch Schauspieler Samuel Koch betroffen.

Der querschnittsgelähmte Schauspieler Samuel Koch (32) befindet sich wegen einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus in häuslicher Isolation. Eine Woche habe er schon hinter sich, sagte der ehemalige Stuntman der „Bild“-Zeitung. Insgesamt 14 Tage werden von den Behörden vorgeschrieben.

Bisher sei er nicht positiv auf das Virus getestet worden. „Negativ ist in dem Fall positiv“, sagte der 32-Jährige. Wegen seiner körperlichen Einschränkung hat Koch laut „Bild“ nicht so starke Lungen wie andere. Die Lungenkrankheit Covid-19 ist vor allem für Menschen mit Vorerkrankungen und einem schwachen Immunsystem gefährlich.