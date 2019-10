Pakistan-Reise : Cricket und Moschee-Besuch: William und Kate in Lahore

Islamabad Der britische Prinz William (37) und seine Frau Herzogin Kate (38) haben am vierten Tag ihres fünftägigen Besuchs in Pakistan die östliche Kultur-Metropole Lahore besucht.

Das Paar nahm an einer Geburtstagsfeier in einem Waisenhaus teil und spielte Cricket mit Teilen des Nationalteams. Wenig später besichtigten sie in förmlicheren Outfits die historische Badshahi-Moschee aus dem 17. Jahrhundert.

Kate trug bei dem Besuch in der Moschee eine türkisfarbene traditionelle pakistanische Kurta, ein langes kleidähnliches Oberteil mit dazugehöriger Hose sowie eine Dupatta - ein in Südasien beliebter Schleier in der Art eines langen und breiten Schals.

Ursprünglich stand für das Paar die Visite in Lahore bereits am Mittwoch auf dem Programm. Aus Sicherheitsgründen war der Plan jedoch kurzfristig geändert worden. Stattdessen waren William und Kate in Berggemeinden im Norden des Landes gereist. Am Dienstag hatten sie in der Hauptstadt Islamabad politische Führer getroffen, darunter Premierminister Imran Khan und Präsident Arif Alvi. Am Freitag wollen sie vor ihrer Abreise noch eine Moschee in Islamabad besuchen.