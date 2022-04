Schloss Fredensborg : Dänische Prinzessin Isabella konfirmiert

Prinzessin Isabella ist jetzt konfirmiert. Foto: --/HRH The Crown Princess/dpa

Kopenhagen Die Prinzessin wird erwachsen. Isabella von Dänemark ist 15 Jahre alt - und nun auch konfirmiert worden.

Die dänische Prinzessin Isabella (15) ist konfirmiert worden. Die Feier fand am Samstag in der Kirche von Schloss Fredensborg statt, in der vor gut einem Jahr schon Isabellas älterer Bruder Prinz Christian (16) sowie zuvor auch zahlreiche andere dänische Royals konfirmiert worden waren.