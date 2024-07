Monarch auf Reisen Dänischer König Frederik mit Liebeserklärung an Grönland

Bei aller Verbundenheit erlebte die Königsfamilie in Nuuk auch eine kurze Schrecksekunde: Ein von der Boulevardzeitung „Ekstra Bladet“ veröffentlichtes Video zeigt, wie ein Mann in einem Elektrorollstuhl Mary plötzlich in einer Menschenmenge in die Seite fährt. Die Königin blieb stehen und bei dem leichten Zusammenstoß ebenso wie der Fahrer unverletzt, wie der dänische Hof der Zeitung mitteilte.