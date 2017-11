später lesen Zweisamkeit am Fest Dänisches Königspaar feiert Weihnachten ohne Familie FOTO: STEEN BROGAARD FOTO: STEEN BROGAARD Teilen

Die dänische Königin Margrethe und ihr Mann, Prinz Henrik, feiern Weihnachten in diesem Jahr zu zweit ohne Kinder und Enkelkinder. Sie verbringen die Feiertage auf Schloss Marselisborg in Aarhus, wie die Königsfamilie am Mittwoch mitteilte. dpa