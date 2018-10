später lesen Essgewohnheiten Daniel Brühl vermisst im Ausland Kölsch und Brezel FOTO: Monika Skolimowska FOTO: Monika Skolimowska Teilen

Twittern

Teilen



Der in Barcelona geborene und in Köln aufgewachsene Daniel Brühl (40) fühlt sich manchmal ganz schön „deutsch“. „Ich bin immer der Erste, der irgendwo ankommt“, gab er dem Magazin „GQ“ in ein paar Fragen über Deutschland zu Protokoll. dpa