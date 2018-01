später lesen 2019 im Kino Daniel Craig bestätigt Rückkehr als James Bond Teilen

Lang wurde spekuliert, jetzt hat er es selbst bestätigt: Daniel Craig wird erneut James Bond darstellen. Auf eine entsprechende Frage des Moderators Stephen Colbert in dessen "The Late Show" antwortete der 49-Jährige am Dienstagabend kurz und klar mit: "Ja."