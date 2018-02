Das Betthäschen und die falsche Schlange

Folge vier der Kuppelshow: Mit Carina aus Recklinghausen schafft es die erste Dame ins Bett des Bachelors. Kandidatin Janina Celine arbeitet derweil an ihrem Image als falsche Schlange – und bekommt dafür die Quittung. Tim Kronner

Das Wichtigste vorweg: Sie ist endlich raus! Janina Celine kann ihrer Sammlung keine vierte Rose hinzufügen und fliegt aus der Show. Seit der Auftaktfolge inszeniert sich die 22-Jährige auf unerträgliche Art und Weise selbst. Bachelor Daniel Völz lässt sich lange täuschen, bekommt aber schließlich die Augen geöffnet.

Von vorne: Nachzüglerin Samira zieht in die Villa der Kandidatinnen ein, ihr schlägt Abneigung entgegen. Nur Janina Celine und Carina nehmen sich ihr an. Während letztere wie bisher durch ihre offene und sympathische Art punktet, spielt Hobby-Manipulatorin Janina Celine ein falsches Spiel – sie will die neue Konkurrentin nur im Auge behalten. Ansonsten bleibt sie ihrem Motto treu: Viel über andere herziehen ergibt viel Sendezeit. Deshalb schadet es natürlich nicht, auch mit der neuen Läster-Schwester direkt loszulegen. Samira steigt voll drauf ein: "Lina ist für mich genetischer Sondermüll. Wie eine Möwe, die auf ein Brett scheißt und sagt, sie hat gewonnen." Während der Zuschauer noch über diese tiefsinnige Metapher nachgrübelt, hat‘s Janina Celine schon verstanden und findet es "sehr gut analysiert". Das Nachschlagen des Wortes "Analyse" im Duden wird hiermit dringend empfohlen.

Carina bleibt über Nacht

Dass sich viele der verbliebenen 14 Frauen in Lästereien ergehen, nimmt die 21-Jährige Carina aus Recklinghausen zum Anlass, sich Gedanken über das Konzept der RTL-Show zu machen: "Vielleicht geht es hier ja doch nicht um die Liebe." Eine späte Einsicht, aber immerhin. Entgegen dieser Überlegung kann der Zuschauer bei ihrem Einzel-Date mit Bachelor Daniel wirklich den Eindruck bekommen, dass da Gefühle im Spiel sind. Die beiden shoppen in einem Supermarkt, um dann gemeinsam zu kochen. "Das soll ein Blick in eine eventuelle Zukunft und das alltägliche Leben sein", sagt Daniel. Klar: Wer geht nicht ständig in Abendkleid, High Heels und Anzug in einen eigens gemieteten Supermarkt? Aber na gut: Der Gedanke zählt.

Während des Essens vergisst man für einige Augenblicke dann tatsächlich, dass man die beiden im TV beobachtet und nicht einen heimlichen Einblick in das gemeinsame Leben eines frisch verliebten Pärchens bekommt. So kommt es für eine Kuppelshow auf ziemlich natürliche Weise zu gleich mehreren Küssen, die in einer Frage von Daniel gipfeln: "Was würdest du denn davon halten, wenn du heute Nacht hier bei mir bleibst?"

Auf ins Dschungelcamp

Bei Janina Celine haben derweil nicht mehr nur die anderen Kandidatinnen ein schlechtes Gefühl, sondern auch der Rosen-Kavalier selbst. "Ihre Antworten kommen geprobt rüber", sagt Daniel. "Ich habe da so ein Bauchgefühl. Ich merke vieles." Ein bisschen Hilfe gibt es von den anderen trotzdem, die ihm teilweise stecken, dass Janina Celine wohl eher keine ernsten Absichten hat. Dazu gehört auch Yeliz: "Es gibt hier einige, die wollen danach ins Dschungelcamp". Yeliz ist im Fach Selbstdarstellung gleichwohl auch kein Kind von Traurigkeit – zum Beispiel, wenn sie sich gerade mal wieder beschwert, dass sie ihren Geburtstag ohne Familie feiern muss. In Miami. Am Strand. Wie ärgerlich.

Und Janina Celine? Die versetzt sich in der Nacht der Rosen ironischerweise selbst den Todesstoß. Daniel will mit ihr noch einmal über alles reden, ihre Antwort: "Das ist ja schon eine coole Poolparty hier." Das war's! Bei ihrem von einem süffisanten Lächeln begleiteten Abgang bleibt allerdings die Befürchtung, dass Yeliz recht haben könnte. Nächste Station: Dschungelcamp.

Ist die Staffel jetzt gelaufen? Mit Janina Celine zieht der Zickenkrieg aus und Favoritin Carina schnappt sich den Junggesellen? Nicht mit RTL! Denn die Vorschau zeigt: Bachelor Daniel setzt in der kommenden Woche zu einer Erkundungstour durch die Münder der Teilnehmerinnen an. Und zumindest in einem Fall geht das gar nicht gut für ihn aus.