Fernsehen Das Damenbinden-Gambit: Wieder eine weniger im RTL-Dschungel

Das Gespräch gewann schnell an Schärfe. Denn Loth nutzte manches Klopapier zum diskreten Entsorgen sehr privater Hygieneartikel. In 40 Jahren RTL ist gewiss noch nie so lang am Stück über Sinn und Unsinn von Damenbinden gesprochen wie zur Eröffnung dieser Folge. Ex-Fußballer Thorsten Legat begann seinen Beitrag dazu mit den großen Worten: „Ich bin zwar keine Frau, aber ich hab 'ne Frau zu Hause“, musste sich dann einiges erklären lassen. Die Rolle des wahren Frauenverstehers füllte letztlich Realitygröße Gigi Birofio aus: „Ich hab' zwar keine Vagina, aber Du hast alle Rechte, so viel Klopapier zu nutzen wie Du willst.“