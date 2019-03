Wie ist es, wenn Papas neue Freundin fast genauso jung ist, wie man selbst? Dazu äußerte sich jetzt erstmals die 17-jährige Adeline, Tochter von Schlagerstar Michael Wendler.

28 Jahre trennen Sänger Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller: Er ist 46 Jahre alt, sie erst 18. Altersmäßig deutlich näher beieinander liegen Laura und die Tochter des Wendlers. Adeline ist 17 Jahre alt. In einem Interview sagte sie jetzt zum ersten Mal, was sie über das Verhältnis ihres Vater zu so einer jungen Frau denkt.

„Es ist natürlich komisch, wenn dein Vater ein jüngeres Mädchen mit nach Hause bringt. Das kann auch niemand bestreiten“, sagte Adelina zu Vox. „Man denkt sich okay... akzeptier’ ich, aber wie kam es dazu?“

Trotzdem stört es Tochter Adeline nicht, dass die Freundin ihres Papas nicht mal ein Jahr älter ist als sie selbst. „Es ist auch schön, jemanden fast Gleichaltrigen mal zu Hause zu haben. Weil die Person kann sich dann auch manchmal mehr in dich hineinversetzen, wenn die Eltern das nicht verstehen und wissen, wie du dich fühlst.“ Ein Ersatz für ihre Mutter sei Laura aber auf keinen Fall: „Laura ist wie eine ältere Schwester für mich geworden. Nie ein Mutterersatz, aber eine ältere Schwester und Freundin.“

Knapp drei Monate ist es her, dass Schlagerstar Michael Wendler und Laura Müller ihre Liebe bekannt gegeben haben. Momentan turteln sie durch die USA, posten in den sozialen Netzwerken immer wieder Bilder und Videos ihrer verliebten Reise. Die ersten Schritte von Michael Wendler und Freundin Laura in Florida zeigt heute um 20.15 Uhr „Goodbye Deutschland“ bei Vox.

(kron)