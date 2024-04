Musik Das neue Alt-und-Jung-Phänomen im Pop

Oder sind es - hallo Pathos - am Ende wir alle, weil in einer an Generationenkonflikten leidenden Gesellschaft („Du Boomer!“) endlich mal Brücken gebaut werden? „Die Beteiligten an solchen Zusammenarbeiten adeln sich in gewisser Weise gegenseitig. Damit vergrößert man auch gegenseitig die Reichweite“, sagt Wissenschaftlerin Hornberger. Besonders interessant ist es für ältere Künstler, deren Bedeutung - despektierlich gesprochen - heute darauf fußt, dass sie einfach noch da sind. Die sogenannten Legenden. „Wenn sie sich dann aber vor einem jüngeren Künstler und einem jüngeren Genre verneigen, dann ändert sich das. Dann ist man nicht mehr nur der Opa, der früher einen Hit hatte. Sondern der Typ, der heute noch etwas Angesagtes zu bieten hat“, so Hornberger. Zudem dürfe man nicht vergessen, wie hart das Musikbusiness sei. „Ökonomisch ergibt es einfach Sinn, weil mehr Publikum angesprochen werden kann“, sagt sie.