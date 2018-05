Das neue RP Online

Schlanker, schneller, passend für jeden Bildschirm: Das Online-Portal der RP präsentiert sich neu. Johannes Bornewasser und Rainer Leurs

"Relaunch", auf Deutsch: Neustart - so nennen es Online-Leute, wenn sie ihre Internetseiten überarbeiten und neu gestalten. Genau so ein Relaunch hat gestern bei RP Online stattgefunden. Anders gesagt: Wir haben Wände eingerissen, die Bude entrümpelt und kernsaniert. Unser Portal ist jetzt schneller, schlanker und sortierter - weil wir wollen, dass sich unsere Leser bei uns wohler fühlen. Und das alles ist neu im Digital-Angebot der Rheinischen Post:

RP Online speckt ab Schluss mit all den Kästen, Modulen und Links neben den Artikeln - unser neues Design ist übersichtlicher und schlanker. Das einspaltige Layout lenkt den Blick auf das Wesentliche. Alles andere lassen wir weg.

RP Online macht Tempo Damit Sie Nachrichten, Reportagen, Videos und Bilderstrecken zügig aufrufen können, haben wir unsere Ladezeiten optimiert. Die Seite baut sich schneller auf, und mit ihr die Artikel, die Sie interessieren.

RP Online wird responsiv Ganz gleich, ob Sie uns auf dem PC, per Tablet oder per Smartphone besuchen: Unser Layout passt sich automatisch der Bildschirmgröße an, so dass unsere Seiten optimal dargestellt werden.

RP Online macht Platz Platz für Fotos, Platz für Videos, Platz für Galerien. In unserem neuen, großzügigen Layout geben wir Bildern den Raum, den sie verdienen.

RP Online macht Ordnung Unsere neuen Indexseiten haben eine klare Gewichtung. Die relevantesten Beiträge sind als Aufmacher auch optisch sofort erkennbar. In einem neuen, übersichtlichen Ticker-Format präsentieren wir Ihnen außerdem die Themen des Tages in Listenform.

Darüber hinaus bekommen Sie bei RP Online weiter all das, was uns zum populärsten Regional-Portal Deutschlands macht: Alle aktuellen Nachrichten aus NRW und der Welt, Interviews, Videos und Podcasts.

Website: www.rp-online.de