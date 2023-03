Royals Das Programm: Charles und Camilla in Deutschland

Der dritte und letzte Tag des Staatsbesuchs beginnt am Freitag in Berlin und führt Charles und Camilla dann per Zug nach Hamburg. In Begleitung von Steinmeier und Büdenbender besichtigen sie das Denkmal „Kindertransport - Der letzte Abschied“ und legen einen Kranz am Mahnmal St. Nikolai nieder - ein Gedenkort für die von britischen und amerikanischen Luftangriffen 1943 zerstörte Kirche St. Nikolai.