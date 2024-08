Hitchcock würde 125 Das sind die beliebtesten Filme von Alfred Hitchcock

Knapp 80 Prozent der Erwachsenen in Deutschland haben schon mindestens einen Film von Alfred Hitchcock gesehen und rund 70 Prozent halten ihn für einen der größten Filmemacher überhaupt. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor. Sie entstand anlässlich des 125. Geburtstages des Filmemachers (13.8.). Der 1899 in England geborene Hitchcock starb 1980 in Los Angeles.