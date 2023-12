Fernsehen Das sind die Streaming-Tipps der Woche

Im Bergdorf Rotten ist die Familie von Matthi Hofer (Robert Stadlober - „Die Saat“) prominent. Nun will die Hotelier-Familie Ruhm und Reichtum mehren, mit einer neuen Gondelstation für Wintersportler. Doch es gibt Probleme: Als Folge des Klimawandels fällt immer weniger Schnee. Auch der Gletscher schmilzt - und bringt eine Leiche zum Vorschein, die im Eis eingefroren war. Eine düstere Sensation, deren Geheimnis Kommissar Prochazka ergründen will. Hilfe bekommt er von der zehnjährigen Alma, die in Rotten mit ihrer Mutter zu Gast ist und behauptet, mit der Toten in Kontakt zu stehen. „Schnee“ nennt sich die Mystery-Serie in der ARD-Mediathek, mit Stipe Erceg („Wiener Blut“) als Ermittler und Brigitte Hobmeier („Oktoberfest 1900“) als Almas Mutter.