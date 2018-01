Dave Grohl hat seine Töchter zu Hause genervt

Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl (48) ist seinen Töchtern während einer Bühnenpause nach eigenen Worten auf die Nerven gegangen. dpa

Als er wegen eines gebrochenen Beins im Sommer 2015 aussetzen musste, habe es die Mädchen „genervt, dass ich immer zu Hause war und etwas mit ihnen unternehmen wollte“, sagte der Musiker dem Magazin „Cosmopolitan“. „Meine Töchter meinten: 'Dad, wann gehst du wieder auf Tour? Warum hängst du die ganze Zeit zu Hause rum?'“

Also habe er angefangen, neue Songs zu schreiben. Die Foo Fighters brachten im vergangenen September ihr neuntes Album „Concrete and Gold“ heraus, mit dem sie von Ende Januar an auf Tour gehen.