Umweltschutz David Harbour unterstützt Greenpeace in der Antarktis FOTO: Warren Toda FOTO: Warren Toda

Der US-Schauspieler David Harbour (42, „Stranger Things“) wird mit der Umweltschutzorganisation Greenpeace in die Antarktis reisen. Mit einem Tweet habe er sich einen Platz auf dem Schiff „Arctic Sunrise“ gesichert, teilte Greenpeace am Dienstag in Hamburg mit. dpa