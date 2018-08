David Hasselhoff heiratet Freundin in Italien

Der US-Schauspieler und Sänger David Hasselhoff (66) hat zum dritten Mal geheiratet. Die Trauung mit dem 28 Jahre jüngeren Model Hayley Roberts aus Großbritannien fand im engen Familienkreis in Italien statt. dpa

Das bestätigte Hasselhoffs Sprecher am Dienstag mehreren US-Medien.

Roberts postete ein Foto aus der südlichen Region Apulien auf Instagram. Das Paar hatte sich 2016 verlobt.

Die beiden lernten sich kennen, als Hasselhoff 2011 als Juror bei der britischen Talentshow „Britain's Got Talent“ in Cardiff im Einsatz war. Die heute 38-Jährige aus Wales wollte von ihm ein Autogramm. Hasselhoff („Looking for Freedom“) habe die Verkäuferin damals im Gegenzug um ihre Telefonnummer gebeten, berichteten britische Medien.

„Unser erstes Date war in Bonn“, sagte Hasselhoff kürzlich der ProSieben-Sendung „red“. Der Sänger war bereits mit seinen Schauspielkolleginnen Catherine Hickland und Pamela Bach verheiratet. Er hat zwei erwachsene Töchter.

Der 66-Jährige, der in den 80er und 90er Jahren mit den Serien „Knight Rider“ und „Baywatch“ berühmt wurde, trägt seinen Ehering bereits seit einiger Zeit. Er stamme von seinen Eltern, „und ich trage ihn als Glücksbringer und zum Gedenken und deshalb dachte ich, dass das schön ist“, sagte er dem Promi-Portal „Entertainment Tonight“ Mitte Juli. „Ich muss nicht rausgehen und einen anderen Ring holen. Ich behalte einfach diesen hier.“

