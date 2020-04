Corona-Aktion : De Niro und DiCaprio sammeln Geld für Bedürftige

Los Angeles Robert De Niro und Leonardo DiCaprio haben ein ambitioniertes Ziel: Mit der „AllinChallenge“-Aktion wollen sie 100 Millionen Dollar sammeln. Und zu gewinnen gibt es auch etwas.

„Das ist eure Chance mit dem großartigen Martin Scorsese zu arbeiten“, erklärt DiCaprio am Mittwoch auf Instagram in einem gemeinsamen Video mit De Niro. Die beiden Stars versprechen dem Gewinner der Aktion einen Tag am Set ihres geplanten Films „Killers of the Flower Moon“. Sogar eine kleine Rolle, Lunch mit den Stars und die Einladung zur Filmpremiere winken den Teilnehmern.