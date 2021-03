Drogen : Demi Lovato spricht über ihre Überdosis

Los Angeles Überdosis - Herzinfarkt - blind: Die Schauspielerin und Sängerin spricht ganz offen über die verhängnisvolle Nacht im Juli 2018, in der sie fast ihr Leben verloren hätte.

„Demi Lovato: Dancing with the Devil“ ist Lovatos dritte Dokumentation über ihr Leben. Die erste Folge wird am 23. März auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlicht. Die Sängerin geht mit ihrer Drogen-Vergangenheit offen um und hat bereits 2012 in der MTV-Dokumentation „Demi Lovato: Stay Strong“ und 2017 in der YouTube-Folge „Demi Lovato: Simply Complicated“ über sehr persönliche Dinge gesprochen.