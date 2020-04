Spendensammlung : Demi Lovato will Fans mit psychischen Problemen helfen

Demi Lovato will Fans mit psychischen Problemen helfen

Berlin Die Sängerin sammelt Geld für Menschen, die sich in der Corona-Krise einsam fühlen. Zwei Millionen Dollar sind bereits gespendet worden.

Die Popsängerin Demi Lovato („Sober“) will in der Coronakrise Fans mit psychischen Problemen helfen. Sie sammele Geld für Organisationen, die Beratungen via Textnachrichten geben, schrieb die 27-jährige Musikerin auf Instagram.