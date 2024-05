Cannes Demi Moore: Ich betrachte mich nicht als Opfer

In dem verstörenden und eindrücklichen Film gibt es viele Nacktszenen. Margaret Qualley spielt eine jüngere Version der Protagonistin. Beim Dreh habe sie sich sehr geöffnet und sich dadurch verletzlich gemacht. „Wir mussten sehr sensibel vorgehen und viel darüber reden, was wir erreichen und angehen wollten, und eine gemeinsame Basis des gegenseitigen Vertrauens finden“, sagte Moore. Mit Qualley habe sie eine „großartige Partnerin“ gehabt, bei der sie sich „sehr sicher“ gefühlt habe. „Und wir arbeiteten offensichtlich in bestimmten Momenten sehr eng zusammen, nackt. Da war auch eine Menge Spaß in manchen Momenten, weil sie so absurd waren.“