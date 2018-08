später lesen The Heat is on Denzel Washington schwitzt in Berlin FOTO: Lisa Ducret FOTO: Lisa Ducret Teilen

Hollywood-Star Denzel Washington (63) ist bei einem Foto-Termin in Berlin ins Schwitzen gekommen. „Es ist heißt, heiß, heiß“, sagte der US-Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur. „Ist der ganze Sommer so heiß in Deutschland? dpa