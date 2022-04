Prozess : Depp gegen Heard - Nun kommt die Eheberaterin zu Wort

Fairfax Bereits seit mehreren Jahren trifft sich das ehemalige Hollywood-Paar Johnny Depp und Amber Heard vor Gericht. Nun äußert sich die Eheberaterin der beiden. Wer trägt die Schuld an den Streigkeiten?

Andersons Aussage war im Februar aufgezeichnet worden. Das Video wurde vor Geschworenen in einem Gericht im Bezirk Fairfax im US-Bundesstaat Virginia abgespielt. Per Videoaussage kam auch eine frühere Assistentin von Heard zu Wort. Kate James gab an, dass sie keine Handgreiflichkeiten zwischen dem Paar erlebt oder Verletzungen bei der Schauspielerin bemerkt habe. Sie selbst sei aber häufig von Heard beschimpft worden, sagte James in der Aufzeichnung.