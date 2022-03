Fernsehen : „Der Bachelor“ 2022: Sind Dominik und seine Auserwählte auch nach dem Finale noch ein Paar?

Wenn sich RTL-Kandidaten im Fernsehen verlieben, ist das wahrlich kein Garant für eine langfristige Beziehung. Wie sieht es nach „Der Bachelor“ 2022 bei dem Protagonisten und seiner Herzdame aus?

Im Fernsehen war es zwar noch nicht zu sehen, aber das Finale gibt es bei RTL+ schon vorab im Internet. Deshalb wissen viele Zuschauer auch längst, für welche der Damen sich Dominik am Ende entschieden hat.

Die Show ist beendet, der Bachelor hat seine Traumfrau gefunden. Oder doch nicht? Schon oft haben Kandidatinnen und Kandidaten bei RTL die große Liebe gesucht. Sowohl bei „Der Bachelor“ als auch in anderen Show mit ähnlichem Konzept. Und weil die Erfolgsquote nicht so rosig ist, stellt man sich natürlich auch nach dem Bachelor-Finale 2022 die Frage: Ist Dominik immer noch zusammen mit Anna, die am Ende der Show die Richtige für ihn war?