Fernsehen „Der Heiland betritt den Boxring“: So war das Raab-Comeback

Die Gespräche im VIP-Bereich beschreiben ganz gut die diffuse Gefühlslage an diesem Abend im Düsseldorfer PSD Bank Dome. Was kann Raab noch? Und vor allem: Wo will er hin? Euphorie trifft auf Skepsis, Nostalgie auf Aufbruch. Klar ist, dass der „Raabinator“ nun neues und altes Fernsehen zugleich ist. Er nimmt seinen Legenden-Status, wirft in ihn die Waagschale und präsentiert schon am kommenden Mittwoch (18. September) nach jahrelanger Pause eine neue Show - nicht im klassischen TV, sondern auf der Streamingplattform RTL+, wie er spät am Abend verkünden wird. Raab wird ein RTL-Gesicht - so wie in gewisser Weise Filip Pavlovic. Ob er weiß, wer Filip Pavlovic ist, bleibt offen.