Missglückte Sprengung : Der schiefe Turm von Dallas

Washington In Dallas sollte ein elfstöckiges Bürogebäude gesprengt werden. Das aber ging gehörig schief.

Die Sprengung eines elfstöckigen Bürogebäudes in der Stadt verlief am vorvergangenen Sonntag nicht wie geplant, wie US-Medien berichteten. Zwar kollabierte ein Teil des Hochhauses, die Mitte aber blieb stehen - und neigte sich zur Seite, ganz wie der schiefe Turm von Pisa.

Der nunmehr schiefe Turm von Dallas wurde zum Renner in den sozialen Medien: Wie in Pisa posierten Menschen in Dallas auf Fotos, die den Eindruck erweckten, als würden sie sich mit ihren Händen gegen den endgültigen Umsturz des Gebäudes stemmen.