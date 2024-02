Musik Deutsche Hoffnung für den ESC heißt Isaak

Einfach komplett auf die Musik konzentrieren und alles andere ausblenden. Das hat Isaak Guderian in der Woche vor dem Vorentscheid gemacht. „Ich war 100 Prozent bei mir“, sagte der 28-jährige Ostwestfale im Anschluss an seinen Sieg in der Nacht zum Samstag. Das Ticket nach Malmö erhielt Isaak in der Sendung „Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024“, die im Ersten übertragen wurde. Sein Song „Always On The Run“ - gesungen mit einer voluminösen Reibeisenstimme, die seinen Angaben nach von Straßenmusik inspiriert ist - überzeugte sowohl Publikum als auch eine internationale Jury.