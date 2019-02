später lesen Deutscher Fernsehpreis 2019 Albrecht Schuch und Vicky Krieps als beste Schauspieler ausgezeichnet FOTO: dpa / Henning Kaiser FOTO: dpa / Henning Kaiser Teilen

Großer Bahnhof beim Deutschen Fernsehpreis 2019 in Düsseldorf. Am Donnerstagabend wurden in der Landeshauptstadt die begehrten Auszeichnungen verliehen. Großen Grund zur Freude hatten Albrecht Schuch und Vicky Krieps. Marlen Keß und Brigitte Pavetic